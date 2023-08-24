Исмаэль Бако объяснил, почему решил перейти в УНИКС

Бельгийский центровой Исмаэль Бако дал комментарий по поводу перехода в УНИКС. С казанской командой он заключил контракт по схеме «1+1». Бако признался, что считает УНИКС той командой, где он сможет расти в профессиональном плане.

«Очень рад подписать контракт с УНИКСом! С нетерпением жду начала новой главы своей жизни в Казани. Я приложу все усилия, чтобы продолжать прогрессировать в профессиональном плане. Знаю, что УНИКС – тот клуб, который предоставит мне такую возможность», — приводит слова Бако пресс-служба УНИКСа.

Комментарий по поводу перехода Исмаэля также дал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

«Исмаэль Бако – молодой, атлетичный баскетболист, который имеет огромный потенциал дальнейшего роста. Я очень рад, что он будет выступать за нашу команду в предстоящем сезоне», — сказал Перасович.