Исмаэль Бако объяснил, почему решил перейти в УНИКС

Бельгийский центровой Исмаэль Бако дал комментарий по поводу перехода в УНИКС. С казанской командой он заключил контракт по схеме «1+1». Бако признался, что считает УНИКС той командой, где он сможет расти в профессиональном плане.
«Очень рад подписать контракт с УНИКСом! С нетерпением жду начала новой главы своей жизни в Казани. Я приложу все усилия, чтобы продолжать прогрессировать в профессиональном плане. Знаю, что УНИКС – тот клуб, который предоставит мне такую возможность», — приводит слова Бако пресс-служба УНИКСа.
Комментарий по поводу перехода Исмаэля также дал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.
«Исмаэль Бако – молодой, атлетичный баскетболист, который имеет огромный потенциал дальнейшего роста. Я очень рад, что он будет выступать за нашу команду в предстоящем сезоне», — сказал Перасович.
- 24 августа 2023
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