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Аренас: Леброн – Мэджик Джонсон 2.0 с прыгучестью Джордана

Аренас: Леброн – Мэджик Джонсон 2.0 с прыгучестью Джордана
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Если кто-то считает Мэджика Джонсона разыгрывающим, то Леброн Джеймс является лучшим разыгрывающим в истории. Многие могут возразить: «Ведь он не разыгрывающий!» Да, но каждый сезон он лидирует в своей команде по результативным передачам. Леброн – Мэджик Джонсон 2.0. С тех пор, как он появился в НБА, он стал Мэджиком с прыгучестью Джордана», — сказал Аренас в соцсетях.

Джеймс — двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

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