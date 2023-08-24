Евгений Минченко объяснил, почему выбрал МБА, а не УНИКС

Центровой МБА Евгений Минченко рассказал, почему предпочёл казанскому УНИКСу московский клуб. По словам Минченко, выбор в пользу МБА был сделан на основании хорошего отношения клуба к игрокам и профессионализма тренерского штаба и руководства.
«Были разные предложения, в том числе от УНИКСа. После разговоров с Василием Николаевичем Карасёвым, Сергеем Ивановичем Вознюком, Игорем Михайловичем Кочаряном я для себя решил, что именно в МБА мы вместе можем достичь серьёзных целей. Я уверен, что если спросить у любого русского баскетболиста, где бы он хотел играть, то 90 процентов назовут МБА. Отношение к игрокам, профессионализм тренерского штаба и руководства – всё на высшем уровне. Я не был во многих клубах Единой Лиги ВТБ, это мой второй клуб после «Автодора», но баскетбольный мир тесен, все общаются между собой. Так что уже очередь стоит, чтобы попасть в МБА!», — сказал центровой в рамках очередного выпуска влога Виктора Павленко.
Евгений Минченко перешёл из Автодора в МБА этим летом. По информации СМИ, в игроке также был заинтересован действующий чемпион Единой Лиги ВТБ УНИКС.
- 24 августа 2023
-
22:24
-
22:04
-
21:23
-
20:33
-
19:49
-
18:47
-
17:58
-
17:36
-
17:23
-
16:32
-
16:02
-
15:08
-
15:04
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
13:57
-
13:51
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
11:59
-
11:53
-
10:56
-
10:40
-
10:17
-
09:45
-
09:39
-
08:52
-
08:05
-
07:26
-
07:18
-
06:57
-
06:32
-
06:23