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Евгений Минченко объяснил, почему выбрал МБА, а не УНИКС

Евгений Минченко объяснил, почему выбрал МБА, а не УНИКС
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Центровой МБА Евгений Минченко рассказал, почему предпочёл казанскому УНИКСу московский клуб. По словам Минченко, выбор в пользу МБА был сделан на основании хорошего отношения клуба к игрокам и профессионализма тренерского штаба и руководства.

«Были разные предложения, в том числе от УНИКСа. После разговоров с Василием Николаевичем Карасёвым, Сергеем Ивановичем Вознюком, Игорем Михайловичем Кочаряном я для себя решил, что именно в МБА мы вместе можем достичь серьёзных целей. Я уверен, что если спросить у любого русского баскетболиста, где бы он хотел играть, то 90 процентов назовут МБА. Отношение к игрокам, профессионализм тренерского штаба и руководства – всё на высшем уровне. Я не был во многих клубах Единой Лиги ВТБ, это мой второй клуб после «Автодора», но баскетбольный мир тесен, все общаются между собой. Так что уже очередь стоит, чтобы попасть в МБА!», — сказал центровой в рамках очередного выпуска влога Виктора Павленко.

Евгений Минченко перешёл из Автодора в МБА этим летом. По информации СМИ, в игроке также был заинтересован действующий чемпион Единой Лиги ВТБ УНИКС.

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