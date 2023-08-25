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«Нужна помощь всей деревни». Капитан Филиппин – о матче с лидером Доминиканы Таунсом

«Нужна помощь всей деревни». Капитан Филиппин – о матче с лидером Доминиканы Таунсом
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Капитан сборной Филиппин Джапет Агилар высказался о предстоящем матче чемпионата мира с национальной командой Доминиканской Республики, за которую выступает звёздный игрок НБА Карл-Энтони Таунс.

«Не только я или мои товарищи по команде будем играть против него в защите. На самом деле, чтобы остановить его, потребуется помощь всей деревни», — приводит слова Агилара Sportskeeda.

Матч сборных Доминиканской Республики и Филиппин состоится 25 августа и начнётся в 15:00 мск. Команды выступают в Группе A, где компанию им составляют сборные Анголы и Италии. Эти команды также проведёт матч друг с другом 25 августа. Их встреча начнётся в 11:00 мск.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:

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