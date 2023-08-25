«Нужна помощь всей деревни». Капитан Филиппин – о матче с лидером Доминиканы Таунсом
Поделиться
Капитан сборной Филиппин Джапет Агилар высказался о предстоящем матче чемпионата мира с национальной командой Доминиканской Республики, за которую выступает звёздный игрок НБА Карл-Энтони Таунс.
«Не только я или мои товарищи по команде будем играть против него в защите. На самом деле, чтобы остановить его, потребуется помощь всей деревни», — приводит слова Агилара Sportskeeda.
Матч сборных Доминиканской Республики и Филиппин состоится 25 августа и начнётся в 15:00 мск. Команды выступают в Группе A, где компанию им составляют сборные Анголы и Италии. Эти команды также проведёт матч друг с другом 25 августа. Их встреча начнётся в 11:00 мск.
Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2023
-
00:34
- 24 августа 2023
-
23:16
-
22:24
-
22:04
-
21:23
-
20:33
-
19:49
-
18:47
-
17:58
-
17:36
-
17:23
-
16:32
-
16:02
-
15:08
-
15:04
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
13:57
-
13:51
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
11:59
-
11:53
-
10:56
-
10:40
-
10:17
-
09:45
-
09:39
-
08:52
-
08:05
-
07:26
-
07:18
-
06:57
Партнерский контент