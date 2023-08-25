«Бостон» просмотрит игрока, который не играл в НБА с 2021 года
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Руководство «Бостон Селтикс» приняло решение просмотреть лёгкого форварда Глена Робинсона III. Об этом сообщает обозреватель SNY Йен Бегли со ссылкой на источники в лиге.
Отметим, что последней командой 29-летнего баскетболиста являлся «Сакраменто Кингз», за который форвард выступал на протяжении сезона-2020/2021.
Баскетболист был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года под общим 40-м номером «Миннесотой Тимбервулвз».
В общей сложности Робинсон в НБА принял участие в 304 матчах, набирая в среднем 5,9 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,4.
В 2017 году в рамках звёздного уикенда Ассоциации Глен стал победителем конкурса по броскам сверху.
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