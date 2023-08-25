Джейсон Тейтум и Тайлер Хирроу провели совместную тренировку

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Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в тренировке вместе с атакующим защитником «Майами Хит» Тайлером Хирроу. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях.

Джейсон Тейтум и Тайлер Хирроу Фото: Из личного архива

Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.

В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

Тем временем для Хирроу сезон-2023/2024 станет пятым по счёту. По итогам сезона-2019/2020 23-летний баскетболист попал в символическую сборную новичков, а также был признан лучшим шестым игроком по итогам регулярного чемпионата 2021/2022.