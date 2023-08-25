Аналитик ESPN: зарплаты Керра и Споэльстры значительно вырастут из-за контракта Уильямса

Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу контрактной ситуации главного тренера Монти Уильямса с «Детройт Пистонс». Уильямс в конце мая подписал с «Детройтом» шестилетний контракт на $ 78,5 млн. При этом средняя зарплата специалиста за сезон составит около $ 13,05 млн.

«Монти Уильямс вышел в финал НБА в 2021 году. Вероятно, его новый контракт с «Детройтом» окажет наибольшее влияние в ближайшие годы. По словам Эдриана Войнаровски (инсайдер ESPN. — Прим. «Чемпионата»), Стив Керр и Эрик Споэльстра зарабатывают около $ 8 млн в год.

Керр продлевал контракт с «Голден Стэйт» в 2018 год, тем временем Споэльстра с «Майами» — в 2019-м. Если оба продолжат тренировать, то их зарплаты значительно вырастут, что потенциально может перезагрузить рынок», — цитирует Уиндхорста ESPN US.