Лука Дончич продолжит сотрудничество с Jordan Brand

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении по баскетболу Лука Дончич продлил контракт со спортивным брендом Jordan Brand. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн в своих социальных сетях.
Отмечается, что сотрудничество словенского баскетболиста с Jordan Brand продлится вплоть до 2029 года. Ранее Дончич подписывал контракт с брендом в 2019 году.
Напомним, Дончич готовится к выступлению на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Словении. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и на Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет со сборными Кабо-Верде, Грузии и Венесуэлы.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.
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