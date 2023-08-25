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Звёздный разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард подтвердил запрос на обмен

Звёздный разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард подтвердил запрос на обмен
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард подтвердил, что запросил обмен у руководства команды.

«Я могу сказать, что запрос на обмен был, и я бы просто предпочёл не говорить о «Трэйл Блэйзерс», — приводит слова Лилларда Andscape.

33-летний баскетболист провёл в «Портленде» всю карьеру, но не добился за это время серьёзных командных успехов, в отличии от индивидуальных достижений. Дэмьен признавался «новичком года», а также семь раз попадал в сборную всех звёзд Национальной Баскетбольной Ассоциации.

В прошлом сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Когда развязка?
Стало известно, когда «Майами» и «Портленд» могут возобновить переговоры по Лилларду
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