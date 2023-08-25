Яннис Адетокунбо: я так же популярен в Греции, как Леброн Джеймс или Майкл Джордан в США

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу своей популярности в Греции. Напомним, греческий баскетболист родился в городе Афины в 1994 году.
«Думаю, я так же популярен в Греции, как Леброн Джеймс или Майкл Джордан в США. Возможно, я даже популярнее для своей страны, чем Леброн или Майкл», — приводит слова Адетокунбо New York Times.
Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
Действующий контракт 28-летнего баскетболиста с «Милуоки» рассчитан до конца сезона-2025/2026 ($ 51 935 268 — опция игрока). В сезоне-2023/2024 греческий форвард заработает $ 45 640 084.
Ранее Адетокунбо объяснил, при каких обстоятельствах не продлит контракт с командой из Висконсина.
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