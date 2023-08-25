Кармело Энтони сыграл один на один со своим сыном

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лучший бомбардир по итогам сезона-2012/2013 Кармело Энтони поиграл в баскетбол один на один вместе со своим сыном Кияном.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, в конце мая 2023 года Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В прошлом сезоне-2021/2022 39-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», который покинул прошлым летом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

За время карьеры в НБА Кармело Энтони играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони также входит в топ-75 лучших игроков в истории организации.