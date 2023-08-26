Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олдридж рассказал, почему дал положительную оценку «Кливленду» за работу в межсезонье

Олдридж рассказал, почему дал положительную оценку «Кливленду» за работу в межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Известный обозреватель The Athletic, североамериканский журналист Дэвид Олдридж в своём последнем материале оценил проделанную работу руководства «Кливленд Кавальерс» в нынешнем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Следует отметить качественную работу генерального менеджера «Кливленда» Коби Олтмена и его команды: они сосредоточились на неудачах после первого раунда плей-офф с «Нью-Йорком», в результате которого «Кавальерс» прекратили выступление.

В частности, ужасающий процент реализации трёхочковых бросков — 32,7. «Кавальерс» добавили двух качественных шутеров в лице Макса Страса и Жоржа Ньянга — очень ценные активы на рынке», — написал Олдридж.

Напомним, 27-летний Страс оказался в «Кливленде» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с «Майами Хит». По новому четырёхлетнему контракту атакующий защитник заработает $ 62,3 млн.

Тем временем 30-летний Ньянг, выступавший в прошлом сезоне за «Филадельфию Сиксерс», в качестве свободного агента присоединился к «Кавальерс», заключив трёхлетний контракт на общую сумму $ 25,5 млн.

Ещё летние успехи «Кавальерс»:
«Кливленд» стал победителем Летней лиги, обыграв в финале «Хьюстон»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android