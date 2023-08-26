Олдридж рассказал, почему дал положительную оценку «Кливленду» за работу в межсезонье

Известный обозреватель The Athletic, североамериканский журналист Дэвид Олдридж в своём последнем материале оценил проделанную работу руководства «Кливленд Кавальерс» в нынешнем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Следует отметить качественную работу генерального менеджера «Кливленда» Коби Олтмена и его команды: они сосредоточились на неудачах после первого раунда плей-офф с «Нью-Йорком», в результате которого «Кавальерс» прекратили выступление.
В частности, ужасающий процент реализации трёхочковых бросков — 32,7. «Кавальерс» добавили двух качественных шутеров в лице Макса Страса и Жоржа Ньянга — очень ценные активы на рынке», — написал Олдридж.
Напомним, 27-летний Страс оказался в «Кливленде» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с «Майами Хит». По новому четырёхлетнему контракту атакующий защитник заработает $ 62,3 млн.
Тем временем 30-летний Ньянг, выступавший в прошлом сезоне за «Филадельфию Сиксерс», в качестве свободного агента присоединился к «Кавальерс», заключив трёхлетний контракт на общую сумму $ 25,5 млн.
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