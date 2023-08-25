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Леброн Джеймс показал фото напротив номеров Коби Брайанта на базе клуба

Леброн Джеймс показал фото напротив номеров Коби Брайанта на базе клуба
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс почтил память легендарного игрока команды Коби Брайанта. У себя в соцсетях Леброн показал фото, где он стоит перед номерами Брайанта на тренировочной базе клуба. Брайант играл под номером 8, после чего сменил его на 24-й.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Он погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

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