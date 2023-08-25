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Диллон Брукс — о скандальных словах о Леброне: мне удалось добраться до него

Диллон Брукс — о скандальных словах о Леброне: мне удалось добраться до него
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Форвард Диллон Брукс, перешедший в «Хьюстон Рокетс», вспомнил о своих высказываниях в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«У меня такое ощущение, что мне удалось добраться до него. Кажется, будто меня сделали виновником той серии из-за моих слов. Но я говорил похожие вещи весь сезон, и это не помешало нам выиграть 50 матчей», — сказал Брукс на канале SPORTSNET в YouTube.

В прошлом сезоне, будучи игроком «Мемфис Гриззлиз», во время противостояния с «Лейкерс» в плей-офф НБА Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес Леброна. Тогда он заявил следующее: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

Брукс — о своём влиянии:
«Другие ребята думают обо мне». Диллон Брукс уверен, что наводит страх на соперников
«Другие ребята думают обо мне». Диллон Брукс уверен, что наводит страх на соперников
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