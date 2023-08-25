Диллон Брукс — о скандальных словах о Леброне: мне удалось добраться до него

Форвард Диллон Брукс, перешедший в «Хьюстон Рокетс», вспомнил о своих высказываниях в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«У меня такое ощущение, что мне удалось добраться до него. Кажется, будто меня сделали виновником той серии из-за моих слов. Но я говорил похожие вещи весь сезон, и это не помешало нам выиграть 50 матчей», — сказал Брукс на канале SPORTSNET в YouTube.
В прошлом сезоне, будучи игроком «Мемфис Гриззлиз», во время противостояния с «Лейкерс» в плей-офф НБА Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес Леброна. Тогда он заявил следующее: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
- 25 августа 2023
-
10:31
-
10:15
-
09:36
-
08:12
-
08:11
-
08:00
-
07:22
-
07:14
-
06:59
-
06:53
-
06:33
-
06:24
-
05:12
-
04:51
-
04:19
-
04:03
-
03:38
-
03:31
-
03:23
-
03:17
-
02:14
-
01:55
-
00:34
- 24 августа 2023
-
23:16
-
22:24
-
22:04
-
21:23
-
20:33
-
19:49
-
18:47
-
17:58
-
17:36
-
17:23
-
16:32
-
16:02