Американцы не вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2023

10 из 15 самых высокооплачиваемых игроков, которые сыграют на мужском чемпионате мира 2023 года, не представляют сборную США. Более того, ни один американский игрок не входит в топ-3 самых высокооплачиваемых баскетболистов на турнире.

При этом 30 участников чемпионата мира, имеющие самую высокую зарплату, выступают в Национальной баскетбольной ассоциации.

Лидирует в списке игроков с наибольшим окладом французский центровой Руди Гобер ($ 41 000 000). На втором месте словенский защитник Лука Дончич ($ 40 064 220). Замыкает тройку лидеров Карл-Энтони Таунс ($ 36 016 200), представляющий Доминиканскую Республику. Лучший из американцев, Брэндон Ингрэм, на четвёртом месте ($ 33 833 400).