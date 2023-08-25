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Сборная Италии в последней четверти вырвала победу в матче с Анголой на старте ЧМ-2023

Сборная Италии в последней четверти вырвала победу в матче с Анголой на старте ЧМ-2023
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Сегодня, 25 августа, стартовал мужской чемпионат мира по баскетболу. Национальная команда Италии, выступающая в группе А, встречалась со сборной Анголы. Матч завершился со счётом 81:67 (23:17, 20:23, 18:17, 20:10) в пользу итальянских баскетболистов. Игра получилась упорной, и итальянцы сумели вырвать победу благодаря разгрому соперников в последней десятиминутке.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Симоне Фонтеккио, а у ангольцев – разыгрывающий Шилде Дундау. В активе обоих по 19 очков.

Также в группе А выступают сборные Доминиканской Республики и Филиппин. Свой матч они проведут тоже сегодня. Встреча начнётся в 15:00 мск.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 11:00 МСК
Ангола
Окончен
67 : 81
Италия
Ангола: Дундау - 19, Фернанду - 13, Гонсалвеш - 7, Бангу - 6, Монтейру - 6, Жерсон - 4, Де Соуза - 4, Франсишку - 3, Паулу - 3, Кокила - 2, Маконда, Фернандеш
Италия: Фонтеккио - 19, Тонут - 18, Риччи - 12, Мелли - 7, Полонара - 7, Списсу - 5, Пайола - 4, Датоме - 4, Северини - 3, Прочида - 2, Спаньоло, Диуф
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