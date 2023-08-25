Президент Филиппин приостановил работу школ и госучреждений ради рекорда чемпионатов мира

На первом матче сборной Филиппин на чемпионате мира по баскетболу 2023 года может быть установлен рекорд по посещаемости. На встречу филиппинцев с командой Доминиканской Республики может прийти около 50 тыс. зрителей, чего раньше никогда не было за всю историю проведения мировых чемпионатов. Чтобы приблизить вероятность установления рекорда, президент Филиппин Фердинанд Маркос приостановил работу школ и государственных учреждений в некоторых частях города.

Матч сборных Филиппин и Доминиканской Республики состоится сегодня, 25 августа, и начнётся в 15:00 мск.

Сборная Филиппин выступает в группе А и является одной из стран-хозяек соревнований. Помимо доминиканцев, в группе А также играют национальные команды Италии и Анголы. Свой матч они уже провели. Победу добыли итальянские баскетболисты – 81:67.