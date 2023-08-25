Эксперт: другого Беверли не будет, если только вдруг мы не увидим российский баскетбол

Известный эксперт Ник Райт прокомментировал слова в свой адрес со стороны защитника «Филадельфии Сиксерс» Патрика Беверли. Ранее сам Райт, комментируя слова Стефена Карри о лучших разыгрывающих, заявил следующее: «Скорее всего, мы увидим очередного Стефена Карри, а не очередного Мэджика Джонсона».

После этого Беверли написал, что это ложь. Карри, напомним, сказал, что он вместе с Мэджиком Джонсоном является лучшим разыгрывающим за всё время.

«Я сказал, что мы увидим ещё одного Стефа, прежде чем нам встретится ещё один Мэджик. Кроме того, мы также больше не увидим другого Пэта Беверли, если только в нашем распоряжении вдруг не окажется спутниковой антенны, которая позволит нам смотреть российский баскетбол», — написал Райт у себя в социальных сетях.

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