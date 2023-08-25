На чемпионате мира по баскетболу — 2023 установлен рекорд посещаемости

На проходящем в настоящий момент чемпионате мира по баскетболу – 2023 установлен рекорд посещаемости. Это случилось в матче сборных Филиппин и Доминиканской Республики. Посмотреть встречу, которая сейчас проходит на «Филиппины-Арена», собрались 38 115 болельщиков.

Фото: https://twitter.com/FIBAWC

Ранее сообщалось, что с целью приблизить вероятность установления рекорда президент Филиппин Фердинанд Маркос приостановил работу школ и государственных учреждений в некоторых частях города.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: помимо Филиппин, это Индонезия и Япония. Соревнования будут продолжаться с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.