Дабл-дабл Таунса помог Доминиканской Республике обыграть Филиппины

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы А прошёл матч между сборными Доминиканской Республики и Филиппин. Победу во встрече одержала сборная Доминиканской Республики. Игра завершилась со счётом 87:81.
В составе победителей отличился центровой Карл-Энтони Таунс. Он добавил в копилку своей команды 26 очков и 10 подборов. В составе сборной Филиппин лучшую результативность продемонстрировал Джордан Кларксон, принёсший 28 очков, семь подборов и семь передач.
Также отметим, что в этом матче был побит рекорд по посещаемости матчей чемпионатов мира. Посмотреть встречу, которая проходила на «Филиппины-Арена», собрались 38 115 болельщиков.
Также в группе А выступают национальные команды Италии и Анголы. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 81:67 одержали итальянцы.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 25 августа 2023
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