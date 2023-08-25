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Дабл-дабл Таунса помог Доминиканской Республике обыграть Филиппины

Дабл-дабл Таунса помог Доминиканской Республике обыграть Филиппины
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Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы А прошёл матч между сборными Доминиканской Республики и Филиппин. Победу во встрече одержала сборная Доминиканской Республики. Игра завершилась со счётом 87:81.

В составе победителей отличился центровой Карл-Энтони Таунс. Он добавил в копилку своей команды 26 очков и 10 подборов. В составе сборной Филиппин лучшую результативность продемонстрировал Джордан Кларксон, принёсший 28 очков, семь подборов и семь передач.

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
87 : 81
Филиппины
Доминиканская Республика: Таунс - 26, Лиз - 18, Фелис - 12, Монтеро - 6, Дельгадо - 6, Пенья - 5, Варгас - 5, Фигероа - 5, Мендоса - 2, Киньонес - 2, Солано, Суэро
Филиппины: Кларксон - 28, Фаджардо - 16, Рамос - 13, Эду - 7, Погой - 6, Томпсон - 5, Равена - 2, Абандо - 2, Агилар - 2, Сотто, Малонсо, Перес

Также отметим, что в этом матче был побит рекорд по посещаемости матчей чемпионатов мира. Посмотреть встречу, которая проходила на «Филиппины-Арена», собрались 38 115 болельщиков.

Также в группе А выступают национальные команды Италии и Анголы. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 81:67 одержали итальянцы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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