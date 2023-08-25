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Сборная Литвы с победы стартовала на чемпионате мира, переиграв команду Египта

Сборная Литвы с победы стартовала на чемпионате мира, переиграв команду Египта
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Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы D состоялся матч между сборными Египта и Литвы. Победу по его итогам добыли литовские баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 93:67.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Маргирис Нормантас. Своей команде он принёс 18 очков. Также отличился центровой Йонас Валанчюнас, который отметился дабл-даблом из 15 очков и 10 подборов. В составе сборной Египта выделился центровой Ассем Марей. В его активе 14 очков и девять подборов.

ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 15:30 МСК
Египет
Окончен
67 : 93
Литва
Египет: Марей - 14, Генди - 13, Махмуд - 11, Амин - 10, Заран - 8, Ораби - 4, Шуша - 3, Мусса - 2, Гарднер - 2, Эльгизави, Абдельгавад, Хуссейн
Литва: Нормантас - 18, Валанчюнас - 15, Бендзюс - 10, Кузминскас - 9, Браздейкис - 8, Седекерскис - 7, Димша - 6, Сирвидис - 6, Малдунас - 4, Мотеюнас - 4, Кариниускас - 4, Йокубайтис - 2

Также в группе Е выступают национальные команды Черногории и Мексики. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 91:71 одержали черногорцы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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