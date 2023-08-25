Сборная Литвы с победы стартовала на чемпионате мира, переиграв команду Египта

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы D состоялся матч между сборными Египта и Литвы. Победу по его итогам добыли литовские баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 93:67.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Маргирис Нормантас. Своей команде он принёс 18 очков. Также отличился центровой Йонас Валанчюнас, который отметился дабл-даблом из 15 очков и 10 подборов. В составе сборной Египта выделился центровой Ассем Марей. В его активе 14 очков и девять подборов.

Также в группе Е выступают национальные команды Черногории и Мексики. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 91:71 одержали черногорцы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.