Защитник сборной Италии Тонут — о победе над Анголой: напряжённая игра до самого конца

Защитник сборной Италии Стефано Тонут прокомментировал победу над командой Анголы в стартовом матче чемпионата мира по баскетболу — 2023. Встреча завершилась со счётом 81:67.
«Это была напряжённая игра до самого конца. С нашей стороны не было недооценки соперника. Думаю, поэтому мы начали слишком эмоционально, и здесь во всём должен быть баланс. Но мы добились результата, проанализируем игру и начнём готовиться к матчу в воскресенье — он будет важным.
Очень важно было не нервничать, особенно после плохого старта. Но мы смогли сыграть компактно. Вот что позволило нам победить. В восьми матчах у нас были разные главные герои, и это показывает, что мы сплочённая команда. Эмоции могут играть злую шутку, но мы на верном пути», — приводит слова Тонута Eurohoops.
- 25 августа 2023
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