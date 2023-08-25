Исмаэль Бако: хочу, чтобы УНИКС защитил титул чемпионов, я следил за Единой лигой ВТБ

Бельгийский центровой Исмаэль Бако, накануне официально присоединившийся к УНИКСу, обратился к казанским болельщикам.
«Всем привет, меня зовут Исмаэль Бако, я новый игрок УНИКСа. Приветствую всех болельщиков клуба. Я перешёл в УНИКС, потому что это прекрасная возможность показать себя. Команда классно играет, также мне близка философия главного тренера. Я слышал много всего хорошего о команде.
В моих планах становиться лучше, вести быструю игру, забивать сверху, ставить блок-шоты и хорошо отрабатывать в защите. Хочу, чтобы мы выиграли как можно больше матчей и защитили титул чемпионов.
Я следил за Единой лигой ВТБ, также я общался с некоторыми игроками, например с Луи Лабери. Я играл против него, когда он представлял «Валенсию». Он француз, а я из Бельгии, мы хорошо знаем друг друга. Он хорошо отзывался о лиге», — сказал Бако в ролике, опубликованном пресс-службой УНИКСа.
- 25 августа 2023
-
21:00
-
20:27
-
20:05
-
18:53
-
18:17
-
17:50
-
17:27
-
17:13
-
17:01
-
16:55
-
16:17
-
15:43
-
14:52
-
14:03
-
13:21
-
13:02
-
12:54
-
12:37
-
12:14
-
11:12
-
10:31
-
10:15
-
09:36
-
08:12
-
08:11
-
08:00
-
07:22
-
07:14
-
06:59
-
06:53
-
06:33
-
06:24
-
05:12
-
04:51
-
04:19