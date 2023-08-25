Исмаэль Бако: хочу, чтобы УНИКС защитил титул чемпионов, я следил за Единой лигой ВТБ

Бельгийский центровой Исмаэль Бако, накануне официально присоединившийся к УНИКСу, обратился к казанским болельщикам.

«Всем привет, меня зовут Исмаэль Бако, я новый игрок УНИКСа. Приветствую всех болельщиков клуба. Я перешёл в УНИКС, потому что это прекрасная возможность показать себя. Команда классно играет, также мне близка философия главного тренера. Я слышал много всего хорошего о команде.

В моих планах становиться лучше, вести быструю игру, забивать сверху, ставить блок-шоты и хорошо отрабатывать в защите. Хочу, чтобы мы выиграли как можно больше матчей и защитили титул чемпионов.

Я следил за Единой лигой ВТБ, также я общался с некоторыми игроками, например с Луи Лабери. Я играл против него, когда он представлял «Валенсию». Он француз, а я из Бельгии, мы хорошо знаем друг друга. Он хорошо отзывался о лиге», — сказал Бако в ролике, опубликованном пресс-службой УНИКСа.