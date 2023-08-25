ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 25 августа, турнирная таблица

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу. Свои стартовые матчи сыграли 16 команд, выступающих в группах А, D, E и Н.

В первый же игровой день был побит рекорд по посещаемости матчей чемпионатов мира. На игре Доминиканская Республика — Филиппины (87:81) присутствовали 38 115 болельщиков. Из интересных результатов отметим разгромное поражение сборной Франции в матче с Канадой (65:95) и уверенную победу Австралии над Финляндией (98:72).

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 1-й тур группового этапа:

Ангола — Италия 67:81;

Финляндия — Австралия 72:98;

Мексика — Черногория 71:91;

Латвия — Ливан 109:70;

Доминиканская Республика — Филиппины 87:81;

Германия — Япония 81:63;

Египет — Литва 67:93;

Канада — Франция 95:65.