ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 25 августа, турнирная таблица
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Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу. Свои стартовые матчи сыграли 16 команд, выступающих в группах А, D, E и Н.
В первый же игровой день был побит рекорд по посещаемости матчей чемпионатов мира. На игре Доминиканская Республика — Филиппины (87:81) присутствовали 38 115 болельщиков. Из интересных результатов отметим разгромное поражение сборной Франции в матче с Канадой (65:95) и уверенную победу Австралии над Финляндией (98:72).
Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 1-й тур группового этапа:
Ангола — Италия 67:81;
Финляндия — Австралия 72:98;
Мексика — Черногория 71:91;
Латвия — Ливан 109:70;
Доминиканская Республика — Филиппины 87:81;
Германия — Япония 81:63;
Египет — Литва 67:93;
Канада — Франция 95:65.
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