Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 26 августа

Сегодня, 26 августа, пройдёт второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 26 августа:
Группа F. 11:00 мск. Кабо-Верде – Грузия
Группа В. 11:00. Южный Судан – Пуэрто-Рико
Группа С. 11:45. Иордания – Греция
Группа G. 12:45. Иран – Бразилия
Группа F. 14:30. Словения – Венесуэла
Группа В. 15:00. Сербия – Китай
Группа C. 15:40. США – Новая Зеландия
Группа G. 16:30. Испания – Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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