Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 26 августа

Сегодня, 26 августа, пройдёт второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 26 августа:

Группа F. 11:00 мск. Кабо-Верде – Грузия

Группа В. 11:00. Южный Судан – Пуэрто-Рико

Группа С. 11:45. Иордания – Греция

Группа G. 12:45. Иран – Бразилия

Группа F. 14:30. Словения – Венесуэла

Группа В. 15:00. Сербия – Китай

Группа C. 15:40. США – Новая Зеландия

Группа G. 16:30. Испания – Кот-д'Ивуар



Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.