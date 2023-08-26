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Названа причина остановки сердца у сына Леброна Джеймса

Названа причина остановки сердца у сына Леброна Джеймса
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Бронни Джеймс, старший сын звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, может продолжить карьеру после перенесённой остановки сердца.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, врождённый порок сердца стал причиной его остановки у Бронни Джеймса. Отмечается, что существует уверенность, что игрок полностью выздоровеет и вернётся в баскетбол в ближайшем будущем.

Напомним, в июле стало известно, что сын Леброна Джеймса Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Это произошло во время тренировки спортсмена. Медицинский персонал команды смог оказать баскетболисту необходимую медицинскую помощь и доставил его в больницу.

Дрейк представил Леброна и Бронни Джеймсов во время концерта:

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