Известная порноактриса сравнила комплекцию Дональда Трампа с Лу Дортом
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Экс-порноактриса Миа Халифа усмехнулась над бывшим президентом США Дональдом Трампом, узнав что рост и вес одиозного политика практически идентичен с форвардом «Оклахомы-Сити Тандер» Лу Дортом.
«Да уж, люди, которые считают что мускулы весят больше, чем жир, наверняка в шоке от этого сравнения. Вы неправы!» — заявила порноактриса в своих социальных сетях.
Рост Трампа составляет 190 сантиметров, а у Дорта 193 сантиметра. Дональд весит 97 кг, а Лу 99.
На данный момент Лу Дорт играет за национальную команду Канады на чемпионате мира по баскетболу. В первом матче, прошедшем вчера, 25 августа, канадцы обыграли сборную Франции со счётом 95:65. Лугенц отыграл 22 минуты: со скамейки набрал семь очков, пять подборов и два перехвата.
Как прошёл первый день ЧМ:
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