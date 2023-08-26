Адетокунбо: я не хочу играть 20 лет за команду, которая не выиграет ещё один титул

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился собственными мыслями о своём будущем в команде, а также о важности выигрыша чемпионства.
«Этим летом невыгодно с финансовой точки зрения было бы продлевать контракт с «Бакс» (этим летом Яннис мог бы получить продление только на четыре года, следующим летом же уже на пять — Прим. «Чемпионата»). А вот в следующем году это имело бы смысл для всех сторон. Но я все равно всё ещё не определился.
Для меня победа в чемпионате ценится выше всего. Я не хочу в итоге сыграть 20 лет за одну команду, которая больше ни разу не выиграет титул.
Нужно посмотреть на динамику развития, каким будет наш новый тренер. Все знают чего я хочу, если организация покажет мне что тоже желает этого — я останусь», — приводит слова Адетокунбо CBS Sports.
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