Толпа из тысячи человек посетила первую тренировку «Виртуса» к новому сезону

В преддверии нового сезона Евролиги «Виртус Болонья» распахнула двери перед тысячью болельщиками на первой тренировке к новому сезону. Фанаты команды не видели своих любимых баскетболистов с весны и смогли поддержать игроков кричалками и песнями.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Тем не менее болельщики не смогли увидеть всех любимчиков из-за проходящего в Восточной Азии чемпионата мира по баскетболу. Главный тренер болонской команды находится в штабе сборной Испании. Также на чемпионате мира сейчас играют следующие игроки команды: Огнен Добрич (Сербия), Ачилле Полонаро (Италия), Изайя Кординье (Франция), Торнике Шенгелия (Грузия) и Алессандро Пайола (Италия).
В минувшем сезоне итальянская команда вернулась в Евролигу, где продемонстрировала результат в 14 побед и 20 поражений.
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