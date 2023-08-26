Пэт Коннотон: Стефен Карри — величайший разыгрывающий всех времён
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Защитник «Милуоки Бакс» Пэт Коннотон поучаствовал в дискуссии о том, кто является величайшим разыгрывающим всех времён.
«Думаю, на звание величайшего пойнт-гарда претендуют только оба: Карри и Мэджик. Да, я понимаю ваш аргумент про то, что Стефен не совсем пойнт-гард, но он всё равно намного больше держит мяч, чем Дрэймонд, особенно в концовках. Я понимаю, что Грин в основном набирает больше ассистов, чем Стеф, но это не значит, что мы не можем называть его разыгрывающим. Но Мэджик находится в моём топе на втором месте.
Защищаться против Карри очень изнурительное занятие, он никогда не перестаёт двигаться. Мне нравится пересматривать моменты с ним, наблюдать за его игрой», — заявил Коннотон на Dan Patrick Show.
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