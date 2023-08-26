В «Виртусе» объявили о переходе Брайанта Данстона

Итальянский клуб «Виртус» и центровой Брайант Данстон достигли соглашения по поводу подписания контракта. 37-летний баскетболист проведёт сезон-2023/2024 в составе команды их Болоньи. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Американский баскетболист является двукратным чемпионом Евролиги в составе «Эфеса» — в 2021 и 2022 годах. Данстон также признавался лучшим обороняющимся игроком Евролиги в 2014 и 2015 годах соответственно.

В 2008 году Брайант принял участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), однако не был выбран ни одной командой. После этого центровой принял решение продолжить карьеру в Южной Корее.

В минувшем сезоне Евролиги Данстон принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 4,3 очка, 2,9 подбора и 0,8 перехвата при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 66,7, штрафных — 76,3.