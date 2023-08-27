Крис Финч рассказал, почему участие Энтони Эдвардса на ЧМ-2023 важно для «Миннесоты»

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался по поводу звёздного атакующего защитника клуба из Миннеаполиса Энтони Эдвардса, который на данный момент находится в распоряжении сборной США и участвует в чемпионате мира по баскетболу — 2023.
«Играть в баскетбол на высоком уровне летом — это очень важно для нашей команды и организации в целом. Энтони будет в окружении хороших игроков, и мне нравится тот факт, что он будет находиться под руководством Стива Керра. На профессиональном уровне у него был только один главный тренер — это я», — поделился Финч в эфире Yahoo Sports.
Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи.
- 27 августа 2023
-
02:23
-
01:05
-
00:11
- 26 августа 2023
-
23:08
-
21:58
-
21:00
-
20:36
-
19:55
-
19:22
-
18:31
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:21
-
17:00
-
16:50
-
16:41
-
16:33
-
16:16
-
15:41
-
15:14
-
15:07
-
13:54
-
13:25
-
12:26
-
11:51
-
11:33
-
10:51
-
09:24
-
08:31
-
08:28
-
08:15
-
08:00