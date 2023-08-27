Имам Шамперт высказался об особенностях Леброна Джеймса

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт в очередной раз высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Он не видит игру так, как вы её видите. Это буквально то, что делает его особенным. И когда тебе нравится играть с ним, это круто — особенные ощущения. Есть игроки, которые имеют те же навыки и склад ума, что и Леброн, но они не могут тебе это передать. Потому что они не хотят, чтобы ты был похож на них», — поделился Шамперт в подкасте 247HR.
38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком. Форвард выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.
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