ФИБА с ошибкой написала слово «Словения», Дончич исправил букву и опубликовал фото
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Разыгрывающий и лидер сборной Словении Лука Дончич сообщил об ошибке Международной федерации баскетбола (ФИБА), которая написала название его страны возле раздевалки с орфографической ошибкой.
Дончич исправил букву, затем сфотографировал надпись и опубликовал на своей странице в социальной сети.
Фото: Из личного архива
«Спасибо, ФИБА», — подписал фото Дончич и прикрепил смеющиеся эмодзи.
Напомним, сегодня сборная Словении, выступающая в группе F, проведёт свой первый матч на турнире. Соперником словенской команды станет сборная Венесуэлы. В группе F также выступают национальные команды Грузии и Кабо-Верде.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023 проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
Дончич — перед турниром:
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