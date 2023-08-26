ФИБА с ошибкой написала слово «Словения», Дончич исправил букву и опубликовал фото

Разыгрывающий и лидер сборной Словении Лука Дончич сообщил об ошибке Международной федерации баскетбола (ФИБА), которая написала название его страны возле раздевалки с орфографической ошибкой.

Дончич исправил букву, затем сфотографировал надпись и опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива

«Спасибо, ФИБА», — подписал фото Дончич и прикрепил смеющиеся эмодзи.

Напомним, сегодня сборная Словении, выступающая в группе F, проведёт свой первый матч на турнире. Соперником словенской команды станет сборная Венесуэлы. В группе F также выступают национальные команды Грузии и Кабо-Верде.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.