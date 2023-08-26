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Вице-президент США Камала Харрис встретилась с чемпионками женской НБА «Лас-Вегас Эйсес»

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с чемпионками женской НБА «Лас-Вегас Эйсес»
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Вице-президент США Камала Харрис сфотографировалась вместе с игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес» и подаренным джерси, на которое нанесли её фамилию.

Игроки команды были приглашены в Белый дом в рамках празднования чемпионского титула женской НБА в 2022 году. Фото на своей странице в «Твиттере» опубликовал спортивный ведущий Логан Ривер.

Фото: https://twitter.com/loganreever/status/1695143573652640165/photo/1

«Лас-Вегас Эйсес» — действующий чемпион женской НБА. В прошлом году коллектив Беки Хэммон в финальной серии обыграл «Коннектикут Сан» со счётом 3-1.

Накануне баскетболистки «Лас-Вегаса» установили рекорд лиги по количеству побед (30) в рамках одного регулярного чемпионата, обыграв «Чикаго Скай» (94:87). Отметим, что на данный момент у «Эйсес» четыре поражения и ещё шесть матчей в запасе.

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