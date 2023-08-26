«Нужно молиться». Баскетболист Венесуэлы – о том, как остановить Дончича

Разыгрывающий сборной Венесуэлы Давид Кубильян высказался на тему того, как можно сдержать лидера сборной Словении Луку Дончича. Матч Словения — Венесуэла в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира — 2023 проходит в эти минуты.

«Как остановить Дончича? Нужно молиться. Он набрался опыта и уже не тот, что был два года назад. Он создаёт моменты для своих товарищей по команде, сам набирает много очков. Мы постараемся усложнить ему задачу, но не буду раскрывать подробности», — приводит слова Кубильяна ekipa.svet24.si.

Также в группе F выступают национальные команды Грузии и Кабо-Верде. Свой матч они уже провели. Победу по его итогам добыли грузинские баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 85:60