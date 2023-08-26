Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нужно молиться». Баскетболист Венесуэлы – о том, как остановить Дончича

«Нужно молиться». Баскетболист Венесуэлы – о том, как остановить Дончича
Комментарии

Разыгрывающий сборной Венесуэлы Давид Кубильян высказался на тему того, как можно сдержать лидера сборной Словении Луку Дончича. Матч Словения — Венесуэла в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира — 2023 проходит в эти минуты.

«Как остановить Дончича? Нужно молиться. Он набрался опыта и уже не тот, что был два года назад. Он создаёт моменты для своих товарищей по команде, сам набирает много очков. Мы постараемся усложнить ему задачу, но не буду раскрывать подробности», — приводит слова Кубильяна ekipa.svet24.si.

Также в группе F выступают национальные команды Грузии и Кабо-Верде. Свой матч они уже провели. Победу по его итогам добыли грузинские баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 85:60

ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 14:30 МСК
Словения
3-я четверть
60 : 55
Венесуэла
Словения: Дончич - 24, Тоби - 9, Николич - 6, Препелич - 5, Блажич - 4, Препелич - 3, Чебашек - 3, Зоран Драгич - 2, Самар, Хроват, Димец, Глас
Венесуэла: Сохо - 12, Замора - 9, Каррера - 7, Матеран - 6, Гильент - 4, Варгас - 3, Кубильян - 3, Руис - 3, Гратероль - 2, Кольменарес - 2, Чоурьо, Сифонтес
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android