37 очков Дончича помогли Словении с победы стартовать на чемпионате мира

Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Словении и Венесуэлы. Победу по его итогам одержала сборная Словении со счётом 100:85.

Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, набравший 37 очков, семь подборов и шесть передач.

Также в группе F выступают национальные команды Грузии и Кабо-Верде. Свой матч они уже сыграли — встреча завершилась со счётом 85:60 в пользу грузинских баскетболистов.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.