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37 очков Дончича помогли Словении с победы стартовать на чемпионате мира

37 очков Дончича помогли Словении с победы стартовать на чемпионате мира
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Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Словении и Венесуэлы. Победу по его итогам одержала сборная Словении со счётом 100:85.

Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, набравший 37 очков, семь подборов и шесть передач.

Также в группе F выступают национальные команды Грузии и Кабо-Верде. Свой матч они уже сыграли — встреча завершилась со счётом 85:60 в пользу грузинских баскетболистов.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 14:30 МСК
Словения
Окончен
100 : 85
Венесуэла
Словения: Дончич - 37, Тоби - 21, Препелич - 18, Николич - 8, Препелич - 5, Блажич - 4, Чебашек - 3, Димец - 2, Зоран Драгич - 2, Самар, Хроват, Глас
Венесуэла: Сохо - 16, Замора - 12, Гильент - 12, Матеран - 11, Каррера - 10, Кольменарес - 6, Варгас - 5, Чоурьо - 5, Кубильян - 3, Руис - 3, Гратероль - 2, Сифонтес
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