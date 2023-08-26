Игроки Новой Зеландии исполнили устрашающий танец перед матчем с США

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречаются сборные США и Новой Зеландии (счёт после второй четверти — 45:36).
Перед началом игры новозеландские баскетболисты исполнили свой национальный танец хаку.
Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.
Также в группе С выступают команды Греции и Иордании, которые уже сыграли свой первый матч. Победу по его итогам одержала греческая команда. Встреча завершилась со счётом 92:71.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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