Сербия разгромно обыграла Китай на старте чемпионата мира

Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы В состоялся матч между сборными Сербии и Китая. Победу по его итогам одержала европейская сборная со счётом 105:63.

Лучшую результативность в составе победителей показали защитники Богдан Богданович и Ваня Маринкович, набравшие по 14 очков.

Также в группе В выступают национальные команды Южного Судана и Пуэрто-Рико. Свой матч они уже сыграли — встреча завершилась победой сборной Пуэрто-Рико в овертайме со счётом 101:96.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.