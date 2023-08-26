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Сербия разгромно обыграла Китай на старте чемпионата мира

Сербия разгромно обыграла Китай на старте чемпионата мира
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Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы В состоялся матч между сборными Сербии и Китая. Победу по его итогам одержала европейская сборная со счётом 105:63.

Лучшую результативность в составе победителей показали защитники Богдан Богданович и Ваня Маринкович, набравшие по 14 очков.

ЧМ-2023 (м) . Группа B. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Сербия
Окончен
105 : 63
Китай
Сербия: Богданович - 14, Маринкович - 14, Ристич - 13, Милутинов - 11, Аврамович - 10, Йович - 9, Петрушев - 8, Гудурич - 7, Давидовац - 7, Добрич - 6, Йович - 5, Симанич - 1
Китай: Чжао - 17, Чжоу - 12, Пэн - 9, Чжан - 9, Чжэлинь - 5, Ху - 4, Цуй - 3, Чжао - 2, Фу - 2, Ли, Ху, Чжу

Также в группе В выступают национальные команды Южного Судана и Пуэрто-Рико. Свой матч они уже сыграли — встреча завершилась победой сборной Пуэрто-Рико в овертайме со счётом 101:96.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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