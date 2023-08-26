Сборная США уверенно обыграла Новую Зеландию в дебютном матче ЧМ-2023

Сегодня, 26 августа, в Пасае (Филиппины), в рамках группы C состоялся матч мужского чемпионата мира по баскетболу между командами США и Новой Зеландии. Победу со счётом 99:72 (19:18, 26:18, 31:22, 23:14) одержала сборная Соединённых Штатов.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Паоло Банкеро, на его счету 21 очко. Ещё 14 очков на свой счёт записал защитник Энтони Эдвардс. В составе Новой Зеландии отличился форвард Рюбен Те Ранги, набравший 15 очков.

Следующий матч команда США проведёт 28 августа и встретится с Грецией, начало встречи – в 15:40 по московскому времени.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.