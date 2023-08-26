Сборная США уверенно обыграла Новую Зеландию в дебютном матче ЧМ-2023

Сегодня, 26 августа, в Пасае (Филиппины), в рамках группы C состоялся матч мужского чемпионата мира по баскетболу между командами США и Новой Зеландии. Победу со счётом 99:72 (19:18, 26:18, 31:22, 23:14) одержала сборная Соединённых Штатов.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Паоло Банкеро, на его счету 21 очко. Ещё 14 очков на свой счёт записал защитник Энтони Эдвардс. В составе Новой Зеландии отличился форвард Рюбен Те Ранги, набравший 15 очков.
Следующий матч команда США проведёт 28 августа и встретится с Грецией, начало встречи – в 15:40 по московскому времени.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 26 августа 2023
-
18:31
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:21
-
17:00
-
16:50
-
16:41
-
16:33
-
16:16
-
15:41
-
15:14
-
15:07
-
13:54
-
13:25
-
12:26
-
11:51
-
11:33
-
10:51
-
09:24
-
08:31
-
08:28
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:24
-
06:25
-
05:46
-
04:58
-
03:52
-
02:41
-
02:31
-
01:07