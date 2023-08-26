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Сборная США уверенно обыграла Новую Зеландию в дебютном матче ЧМ-2023

Сборная США уверенно обыграла Новую Зеландию в дебютном матче ЧМ-2023
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Сегодня, 26 августа, в Пасае (Филиппины), в рамках группы C состоялся матч мужского чемпионата мира по баскетболу между командами США и Новой Зеландии. Победу со счётом 99:72 (19:18, 26:18, 31:22, 23:14) одержала сборная Соединённых Штатов.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Паоло Банкеро, на его счету 21 очко. Ещё 14 очков на свой счёт записал защитник Энтони Эдвардс. В составе Новой Зеландии отличился форвард Рюбен Те Ранги, набравший 15 очков.

ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:40 МСК
США
Окончен
99 : 72
Новая Зеландия
США: Банкеро - 21, Эдвардс - 14, Джексон - 12, Ривз - 12, Халибёртон - 10, Брансон - 10, Бриджес - 7, Харт - 5, Портис - 4, Джонсон - 2, Ингрэм - 2, Кесслер
Новая Зеландия: Те Ранги - 15, Делейни - 12, Айлай - 12, Ветцель - 10, Мориоухо-Леафа - 9, Кэмерон - 5, Фоту - 4, Смит-Милнер - 3, Бритт - 2, Нгатаи, Харрис, Браун

Следующий матч команда США проведёт 28 августа и встретится с Грецией, начало встречи – в 15:40 по московскому времени.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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