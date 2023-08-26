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Чарльз Баркли рассказал, что Стефен Карри не справился бы с баскетболистами прошлого

Чарльз Баркли рассказал, что Стефен Карри не справился бы с баскетболистами прошлого
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Легендарный американский баскетболист Чарльз Баркли, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился мнением о том, смог бы звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри блистать, играя против баскетболистов прошлого.

«Как бы я ни любил Стефена Карри, а он мне действительно нравится, можете ли вы представить, как «плохие парни» вышибают его? Если вы думаете, что он смог бы выдержать те удары, которые проходили Джон Салли, Деннис Родман, Билл Лэймбир, те проверки тела, которые проходил Майкл [Джордан], Скотти [Пиппен], я и другие парни, то вы действительно думаете, что Стеф Карри не сломался бы?» — сказал Баркли на подкасте Билла Симонса.

Чарльз Баркли является двухкратным олимпийским чемпионом. В составе сборной США по баскетболу Баркли выигрывал золотые медали на Олимпиадах в 1992 и 1996 годах.

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