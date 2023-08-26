Форвард Венесуэлы реализовал трёхочковый бросок со своей половины. Видео

Лёгкий форвард сборной Венесуэлы по баскетболу Хорнан Замора порадовал зрителей точным броском со своей половины под звук сирены об окончании второй четверти. Сборная Венесуэлы встречалась со сборной Словении в рамках 1-го тура чемпионата мира по баскетболу.
Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.
Несмотря на усилия Заморы, набравшего 12 очков, победу праздновала европейская сборная со счётом 100:85. В составе словенцев блистал звёздный игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич, набравший 37 очков и совершивший 7 подборов.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 26 августа 2023
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