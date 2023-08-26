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Форвард Венесуэлы реализовал трёхочковый бросок со своей половины. Видео

Форвард Венесуэлы реализовал трёхочковый бросок со своей половины. Видео
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Лёгкий форвард сборной Венесуэлы по баскетболу Хорнан Замора порадовал зрителей точным броском со своей половины под звук сирены об окончании второй четверти. Сборная Венесуэлы встречалась со сборной Словении в рамках 1-го тура чемпионата мира по баскетболу.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

Несмотря на усилия Заморы, набравшего 12 очков, победу праздновала европейская сборная со счётом 100:85. В составе словенцев блистал звёздный игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич, набравший 37 очков и совершивший 7 подборов.

ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 14:30 МСК
Словения
Окончен
100 : 85
Венесуэла
Словения: Дончич - 37, Тоби - 21, Препелич - 18, Николич - 8, Препелич - 5, Блажич - 4, Чебашек - 3, Димец - 2, Зоран Драгич - 2, Самар, Хроват, Глас
Венесуэла: Сохо - 16, Замора - 12, Гильент - 12, Матеран - 11, Каррера - 10, Кольменарес - 6, Варгас - 5, Чоурьо - 5, Кубильян - 3, Руис - 3, Гратероль - 2, Сифонтес

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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