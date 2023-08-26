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Видео: комичное сальто игрока Венесуэлы, попытавшегося накрыть бросок Дончича

Видео: комичное сальто игрока Венесуэлы, попытавшегося накрыть бросок Дончича
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Примечательный эпизод произошёл в матче мужского чемпионата мира по баскетболу между командами Словении и Венесуэлы (100:85), который состоялся сегодня, 26 августа.

24-й номер венесуэльцев, форвард Майкл Каррера, попытавшийся накрыть бросок звезды НБА Луки Дончича, столкнулся со своим же партнёром, из-за чего перевернулся в воздухе и едва не приземлился на голову, успев подставить руки.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

Следующий матч команда Словении проведёт с Грузией, встреча состоится в понедельник, 28 августа, начало – в 14:30 по московскому времени.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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