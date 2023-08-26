ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 26 августа, турнирная таблица

Сегодня, 26 августа, завершился второй день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Первые матчи провели команды групп B, C, F и G.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 1-й тур группового этапа:

Кабо-Верде – Грузия 60:85;

Южный Судан – Пуэрто-Рико 96:101 (OT);

Иордания – Греция 71:92;

Иран – Бразилия 59:100;

Словения – Венесуэла 100:85;

Сербия – Китай 105:63;

США – Новая Зеландия 99:72;

Испания – Кот-д’Ивуар 94:64.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.