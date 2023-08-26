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ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 26 августа, турнирная таблица

ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 26 августа, турнирная таблица
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Сегодня, 26 августа, завершился второй день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Первые матчи провели команды групп B, C, F и G.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 1-й тур группового этапа:

Кабо-Верде – Грузия 60:85;
Южный Судан – Пуэрто-Рико 96:101 (OT);
Иордания – Греция 71:92;
Иран – Бразилия 59:100;
Словения – Венесуэла 100:85;
Сербия – Китай 105:63;
США – Новая Зеландия 99:72;
Испания – Кот-д’Ивуар 94:64.

Календарь ЧМ-2023 по баскетболу
Турнирная таблица ЧМ-2023 по баскетболу

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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