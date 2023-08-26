Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паоло Банкеро поделился эмоциями от первой победы сборной США на чемпионате мира

Паоло Банкеро поделился эмоциями от первой победы сборной США на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард сборной США и «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, присоединившийся к сборной перед турниром в связи с травмой цетрового Джарена Джексона, поделился эмоциями от нахождения в составе сборной.

«Моя роль на чемпионате мира такая, какая есть. Я её принял. Просто хочу сделать всё в меру своих возможностей. Джей-Джей отличный игрок, я должен продолжить с того места, на котором он остановился, когда не смог продолжить участие в сборной.

Я просто ждал начала чемпионата мира, мужик. Когда загорается свет, я готов приступать. Я готов. Я здесь», — сказал Банкеро в интервью Yahoo Sports.

Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик» под первым номером на драфте НБА 2022 года. В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная США уверенно победила сборную Новой Зеландии со счётом 99:72, Банкеро записал на свой счёт 21 очко.

ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:40 МСК
США
Окончен
99 : 72
Новая Зеландия
США: Банкеро - 21, Эдвардс - 14, Джексон - 12, Ривз - 12, Халибёртон - 10, Брансон - 10, Бриджес - 7, Харт - 5, Портис - 4, Джонсон - 2, Ингрэм - 2, Кесслер
Новая Зеландия: Те Ранги - 15, Делейни - 12, Айлай - 12, Ветцель - 10, Мориоухо-Леафа - 9, Кэмерон - 5, Фоту - 4, Смит-Милнер - 3, Бритт - 2, Нгатаи, Харрис, Браун
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android