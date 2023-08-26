Паоло Банкеро поделился эмоциями от первой победы сборной США на чемпионате мира

Форвард сборной США и «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, присоединившийся к сборной перед турниром в связи с травмой цетрового Джарена Джексона, поделился эмоциями от нахождения в составе сборной.

«Моя роль на чемпионате мира такая, какая есть. Я её принял. Просто хочу сделать всё в меру своих возможностей. Джей-Джей отличный игрок, я должен продолжить с того места, на котором он остановился, когда не смог продолжить участие в сборной.

Я просто ждал начала чемпионата мира, мужик. Когда загорается свет, я готов приступать. Я готов. Я здесь», — сказал Банкеро в интервью Yahoo Sports.

Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик» под первым номером на драфте НБА 2022 года. В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная США уверенно победила сборную Новой Зеландии со счётом 99:72, Банкеро записал на свой счёт 21 очко.