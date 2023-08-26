Паоло Банкеро поделился эмоциями от первой победы сборной США на чемпионате мира

Форвард сборной США и «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, присоединившийся к сборной перед турниром в связи с травмой цетрового Джарена Джексона, поделился эмоциями от нахождения в составе сборной.
«Моя роль на чемпионате мира такая, какая есть. Я её принял. Просто хочу сделать всё в меру своих возможностей. Джей-Джей отличный игрок, я должен продолжить с того места, на котором он остановился, когда не смог продолжить участие в сборной.
Я просто ждал начала чемпионата мира, мужик. Когда загорается свет, я готов приступать. Я готов. Я здесь», — сказал Банкеро в интервью Yahoo Sports.
Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик» под первым номером на драфте НБА 2022 года. В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная США уверенно победила сборную Новой Зеландии со счётом 99:72, Банкеро записал на свой счёт 21 очко.
- 26 августа 2023
-
23:08
-
21:58
-
21:00
-
20:36
-
19:55
-
19:22
-
18:31
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:21
-
17:00
-
16:50
-
16:41
-
16:33
-
16:16
-
15:41
-
15:14
-
15:07
-
13:54
-
13:25
-
12:26
-
11:51
-
11:33
-
10:51
-
09:24
-
08:31
-
08:28
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:24
-
06:25