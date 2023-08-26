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Чарльз Баркли сравнил Николу Йокича с легендой НБА

Чарльз Баркли сравнил Николу Йокича с легендой НБА
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Чарльз Баркли, двухкартный олимпийский чемпион в составе сборной США, поделился мнением о баскетболисте «Денвер Наггент» сербе Николе Йокиче, а также сравнил его с одним из членов Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимом Данканом.

«Он доволен только когда ему нужно забросить 30 или 20 очков, совершить 17 ил 12 подборов, оформить 12 или 15 передач. Если вы не цените этого, вы ничего не знаете о баскетболе. Вот это и есть гениальность. Он напоминает мне Тима Данкана», — сказал Баркли на подкасте Билла Симмонса.

Тим Данкан провёл всю карьеру в составе «Сан-Антонио Спёрс», с которыми пять раз становился чемпионом НБА. Данкан был включён в Зал славы НБА в 2020 году. Никола Йокич вместе с «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА в сезоне-2023.

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