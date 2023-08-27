Чарльз Баркли: максимум, что фанаты Леброна смотрели про Джордана, — это сериал о нём

Член Зала славы баскетбола, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался по поводу звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и члена Зала славы, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

По мнению Баркли, те, кто считают Леброна Джеймса величайшим баскетболистом, не смотрели матчей с участием Майкла Джордана.

«Я люблю Леброна, он мне нравится. Но большинство людей, которые защищают его, утверждая, что он величайший игрок всех времён и народов, вероятно, никогда на самом деле не видели, как Майкл Джордан играет.

Максимум — это они смотрели сериал «Последний танец», но они никогда не видели, как играет Майкл Джордан», — сказал Баркли в подкасте известного журналиста Билла Симмонса.