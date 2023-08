Кевин Лав: меня множество раз называли грёбаным белым сосунком

Тяжёлый форвад Кевин Лав ответил на вопрос о том, сколько раз за карьеру он слышал оскорбления на баскетбольной площадке, где бы отмечался его цвет кожи.

«Меня множество раз называли грёбаным белым сосунком и множеством других схожих словосочетаний. Лично я не беру в обиду подобное. Это часть нашей игры, это дух соперничества. Никто на самом деле не хочет сказать ничего по-настоящему расистского, это просто способ поддеть человека, часть трэштока. Я вообще не вижу в этом проблемы», — заявил однажды Лав на подкасте The Old Man & The Three.

Кевин смог возродить свою карьеру в стане флоридской команды, где получал важные минуты в плей-офф, и переподписал с «Хит» контракт сроком на два года во время нынешнего межсезонья.