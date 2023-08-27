Роберт Орри: если уж и выводить номер Леброна из обращения в «Лейкерс», то и Купера тоже

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри порассуждал о том, заслужил ли звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс иметь вывешенную отдельную форму с номером на арене «озёрников».

«Я во всём ориентируюсь на Майкла Купера. Знаете, мне очень тяжело, когда вы выводите номер с кого-либо, но до сих пор не сделали тоже самое с Майклом Купером. Для меня он вообще первый, кто достоин подобного. Двукратный лучший игрок года в защите, помогал выигрывать чемпионаты. Он всегда защищал тех, кого не мог защитить Мэджик.

Лига не ценит защиту в игроках, только если вы не Бен Уоллес или Деннис Родман. Так что если хотите вывесить майку Леброна, то и Купера тоже нужно вывесить», — заявил Орри на подкасте Big Shot Bob.