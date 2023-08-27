Рауль Нето: я не исключаю возвращения в НБА, но сейчас я сосредоточен на «Фенербахче»

Новоиспечённый разыгрывающий «Фенербахче» Рауль Нето рассказал о том, почему принял решение покинуть НБА после многих лет пребывания в США.

«У меня было два года с «Вашингтон Уизардс», когда я играл много минут. Я надеялся получить многолетнее соглашение. Но этого не произошло.

Сезон в НБА очень тяжело пройти, когда ты даже не являешься ролевым игроком команды. Это тяжело, когда не играешь много.

Я нахожусь в том возрасте, когда во мне осталось много баскетбола, и настала пора сражаться за «Фенербахче». Стать одним из главных игроков команды, в этом и заключается вызов для меня.

Я не закрываю двери, не исключаю возвращения в НБА, но сейчас я сосредоточен на «Фенербахче», пока не заглядываю вперёд», — приводит слова Нето EuroHoops.